أسعار الشقق في سيول تواصل ارتفاعها مع تأثير الاتجاه الصعودي على مدينة سيجونغ

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مع استمرار ارتفاع أسعار الشقق في العاصمة الكورية سيول، تشهد منطقة سيجونغ أيضا اتجاها تصاعديا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة.وأصدر مجلس العقارات الكوري تقريره الأسبوعي عن اتجاهات الأسعار للأسبوع الأول من شهر مايو يوم الجمعة الماضي، حيث اتضح أن أسعار الشقق في سيول ارتفعت بنسبة 0.08%، مواصلة اتجاهها الصعودي للأسبوع الرابع عشر على التوالي.وشهدت المناطق الراقية من المدينة، مثل "أبكو جونغ" و"جام سيل"، أكبر ارتفاعات.كما شهدت الشقق في مدينة سيجونغ اتجاها تصاعديا للأسبوع الرابع على التوالي في ظل تعهد مرشح الحزب الديمقراطي "لي جيه ميونغ" بنقل المكتب الرئاسي إلى مدينة سيجونغ.وفي غضون ذلك، انخفضت أسعار الشقق على مستوى البلاد بنسبة 0.01%، مواصلة انخفاضها الذي استمر سبعة أسابيع.