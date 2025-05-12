زعيم كوريا الشمالية يحاول تبرير نشر قوات في الحرب الروسية الأوكرانية

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حاول زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" تبرير نشر قوات لدعم روسيا في هجومها العسكري على أوكرانيا.ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية نص خطاب كيم الذي ألقاه خلال زيارته للسفارة الروسية في بيونغ يانغ يوم الجمعة، بمناسبة الذكرى الثمانين على انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.وفي خطابه، قال كيم إنه أمر بإرسال قوات إلى روسيا للمساعدة في "تحرير" منطقة كورسك على خط المواجهة، مدعيا أن ذلك جزءٌ من التزام كوريا الشمالية بموجب معاهدة الدفاع المشترك الموقعة مع موسكو في العام الماضي. واتهم كيم أوكرانيا بغزو الأراضي الروسية، وقال إن القوات الأوكرانية العميلة "ستصبح أكثر جرأة وتهورا" إذا تُركت أعمالها العسكرية السافرة ضد أراضي قوة نووية مهملة.ووصف كيم الجيش الكوري الجنوبي بأنه "دمية من الطراز الأول" للولايات المتحدة، وقال إنه سيسعى أيضا إلى زيادة "شجاعته المتهورة".