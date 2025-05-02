الولايات المتحدة تحذّر من أن العلاقات الصينية الروسية تقوض الأمن العالمي

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حذرت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية من أن العلاقات الصينية الروسية ستجعل الولايات المتحدة ودولا أخرى "أقل أمانا وازدهارا". وجاء هذا التصريح بعد أن أصدرت الصين وروسيا بيانا مشتركا دافعا فيه عن كوريا الشمالية.وعقب محادثات القمة التي عُقدت بينهما يوم الخميس، دعا الرئيس الصيني "شي جين بينغ" والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" الدول الأخرى إلى التوقف عن تطبيق "الإجراءات القسرية الأحادية والضغط العسكري" على بيونغ يانغ.كما انتقدت الولايات المتحدة استمرار دعم الصين لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا.وقال المتحدث الأمريكي إن الصين توفر ما يقرب من 80% من المواد ذات الاستخدام المزدوج التي تحتاجها روسيا لمواصلة جهودها الحربية.كما أدلت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بدلوها في هذا الصدد، ووصفت البيان المشترك بأنه "مؤسف".