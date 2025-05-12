المرشح الرئاسي للحزب الحاكم يُسجّل ترشحه لانتخابات 3 يونيو

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سجّل "كيم مون سو" مرشح حزب "قوة الشعب" الحاكم للرئاسة، ترشحه لدى هيئة مراقبة الانتخابات الحكومية أمس الأحد، لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر لها يوم 3 يونيو.وزار كيم اللجنة الوطنية للانتخابات في مقاطعة "كيونغ كي" صباح أمس الأحد لاستكمال عملية التسجيل.وعقب التسجيل، صرّح كيم للصحفيين بأنه يشعر بمسؤولية كبيرة كمرشح الحزب للرئاسة، وتعهد بالفوز في الانتخابات وبذل قصارى جهده لجعل كوريا الجنوبية دولة عظيمة.كما شكر أعضاء الحزب على رفضهم اقتراح استبداله برئيس الوزراء السابق "هان دوك سو" كمرشح رئاسي للحزب. وقال "كيم" إنه سيلتقي بـ"هان"، وأعرب عن التزامه بتجاوز الأزمة الوطنية معه، حيث إنه "هان" لديه خبرة واسعة وبصيرة ثاقبة.وقد أغلقت اللجنة الوطنية للانتخابات باب تسجيل المرشحين في الساعة السادسة من مساء أمس الأحد، بينما ستبدأ الحملات الانتخابية رسميا اليوم الاثنين.