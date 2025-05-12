رئيس الوزراء السابق هان يقبل بتواضع قرار الحزب بشأن رئاسته

Photo : KBS News

صرّح معسكر رئيس الوزراء السابق "هان دوك سو" أمس الأحد بأن "هان" يقبل بتواضع قرار حزب "قوة الشعب" برفض ترشيحه للرئاسة، وأنه سيدعم مرشح الحزب "كيم مون سو" في حملته الانتخابية.وأدلى "لي جونغ هيون" المتحدث باسم معسكر "هان"، بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي أمس، بعد يوم من تصويت أعضاء الحزب ضد استبدال "كيم مون سو" بـ"هان" كمرشح رئاسي.وأكد المتحدث أن "هان" سيزور "كيم" لتهنئته على ترشحه، وتقديم كلمات تشجيع لتنفيذ حملة انتخابية ناجحة.كما صرّح "لي" بأن "هان" يحترم تماما نتيجة تصويت أعضاء الحزب.وكان الحزب المحافظ قد أجرى أول من أمس السبت تصويتا لجميع الأعضاء عبر استطلاع هاتفي آلي لتحديد ما إذا كان سيستبدل "كيم" بـ"هان"، لكن أغلبية أعضاء الحزب صوتوا ضد هذا التغيير.