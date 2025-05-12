كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان مناورات بحرية مشتركة في بحر الشرق

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أعلنت قيادة القوات البحرية الكورية الجنوبية أمس الأحد أن القوات البحرية لكل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد أجرتا مناورات بحرية مشتركة في بحر الشرق.وشارك في تلك المناورات التي استمرت أربعة أيام بدءا من يوم الخميس، عشر سفن حربية وعشر طائرات من كوريا الجنوبية، بما في ذلك المدمرة "يول غوك اي 1" المجهزة بنظام "إيجيس"، وطائرة دورية بحرية من طراز "بي 3".وشاركت القوات البحرية الأمريكية بالمدمرة "يو إس إس لورانس" المجهزة بنظام "إيجيس"، وطائرة دورية بحرية من طراز "بي 8".وخلال المناورات، حاكت القوات البحرية الكورية الجنوبية والأمريكية سيناريو معقدا يشن فيه العدو استفزازات متزامنة من البحر ومن تحت الماء ومن الجو. وركزت المناورات على تحييد هذه التهديدات بسرعة باستخدام الأصول المشتركة.كما تضمنت التدريبات مناورة لقوات العمليات الخاصة البحرية المضادة، بهدف منع قوات العمليات الخاصة الكورية الشمالية من التسلل جنوبا عبر خط الحدود.وبالإضافة إلى ذلك، أجرى البلدان الحليفان تدريبا مشتركا على الحرب المضادة للغواصات، حيث تدربا على كشف وتحديد وتتبع وتدمير غواصات العدو التي تحاول التسلل تحت الماء.