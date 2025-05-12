شركة إس كي للاتصالات تبدأ تنسيق بطاقة الهاتف اليوم الاثنين

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أعلنت شركة إس كي للاتصالات أنها ستبدأ تنسيق، فرمتة، بطاقات الهواتف اليوم الاثنين لمعالجة المخاوف الأمنية في أعقاب حادثة اختراق أدت إلى تسريب معلومات بطاقات الهواتف الخاصة بعملائها.وأعلنت الشركة الرائدة في مجال الاتصالات المتنقلة في كوريا الجنوبية، عن ذلك أمس الأحد، وسط نقص في شرائح الاستبدال، موضحة أن هذه الطريقة تمنع استنساخ بطاقة الهاتف بشكل غير قانوني من خلال تعديل بيانات معينة بدلا من طلب استبدالها بالكامل.ووفقا للشركة، فإن تعديل بيانات محددة يضمن أنه حتى في حالة حصول شخص ما على المعلومات المسربة لبطاقة الهاتف ومحاولة استنساخها، سيظل الوصول إلى النظام محظورا.وأكدت إس كي للاتصالات أن تنسيق بطاقات الهواتف سيكون له نفس تأثير الاستبدال المادي مع تقليل المتاعب مثل إعادة تكوين التطبيق والنسخ الاحتياطي للبيانات.يذكر أنه حتى الساعة 12 من صباح أمس الأحد استبدل 1.43 مليون عميل بطاقات الهواتف الخاصة بهم، بينما بقي 7.22 مليون في قوائم الانتظار بعد إجراء الحجوزات.