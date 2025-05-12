كوريا الجنوبية تسجل أقل نمو اقتصادي في الربع الأول بين الاقتصادات الرئيسية

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سجلت كوريا الجنوبية أقل نمو اقتصادي من بين 19 اقتصادا رئيسيا، خلال الربع الأول من هذا العام.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري أمس الأحد أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد انكمش بنسبة 0.246% في الفترة من يناير إلى مارس مقارنة بالربع الأسبق. ويمثل هذا أضعف أداء بين الدول الرئيسية الـ19 التي أصدرت أرقام نموها للربع الأول، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا والصين.وسجلت أيرلندا أعلى معدل نمو بنسبة 3.219%، وتلتها الصين بنسبة 1.2%، ثم إندونيسيا بنسبة 1.124%. وقد سجلت كندا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، وجميعها اقتصادات أكبر من كوريا الجنوبية، نموا إيجابيا.وانكمش اقتصاد الولايات المتحدة، الذي يعد أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 0.069% بسبب سياساتها الجمركية، على الرغم من أن الانخفاض كان أقل حدة بكثير من انكماش كوريا الجنوبية.