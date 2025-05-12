سبعة مرشحين يسجلون أسماءهم للانتخابات الرئاسية

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سجل سبعة مرشحين أسماءهم لخوض الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية، المقرر أن تجري يوم 3 يونيو القادم. وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أسماء المرشحين السبعة وأرقامهم أمس الأحد بعد إغلاق باب التسجيل الذي استمر يومين، وذلك في الساعة السادسة من مساء أمس.وحصل "لي جيه ميونغ" مرشح الحزب الديمقراطي، على الرقم واحد، وتلاه "كيم مون سو" مرشح حزب قوة الشعب، ثم "لي جون سوك" مرشح حزب الإصلاح الجديد برقم أربعة.وتُمنح أرقام المرشحين حسب عدد مقاعد كل حزب في البرلمان، بدءا من الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد.وقد ظل المركز الثالث شاغرا لعدم ترشيح حزب إعادة بناء كوريا، بينما مُنحت الأرقام من الخامس إلى الثامن لمرشحين اثنين من الأحزاب الصغيرة ومرشحين مستقلين.