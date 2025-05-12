يون يحثّ المحافظين على التكاتف للفوز في انتخابات 3 يونيو

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حثّ الرئيس السابق "يون صوك يول" الجبهة المحافظة على توحيد الصفوف للفوز في الانتخابات الرئاسية القادمة، قائلا إن خصومهم أقوياء، لكن المحافظين قادرون على الفوز إذا اتحدوا.ونشر الرئيس السابق هذه الرسالة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأحد، بعد اختيار "كيم مون سو" كمرشح نهائي لحزب قوة الشعب، بعد حالة من الفوضى الشديدة.وأكد يون أن مهمة الديمقراطية الليبرالية والازدهار الوطني التي أعلنها رئيس الوزراء السابق "هان دوك سو" وقت ترشحه يجب أن تستمر الآن مع المرشح كيم.وأضاف يون أنه يتوجب على الذين دعموا كيم أن يتعاونوا مع الآخرين الآن، مؤكدا أن معركة المحافظين ليست معركة داخلية، بل معركة ضد التحديات الشمولية الخارجية التي تهدد الحرية.وفيما يتعلق بالانتخابات القادمة، قال يون إنها ليست مجرد مسألة تغيير الحكومة، بل هي انتخابات ستُمكّن كوريا من حماية نظامها أو تدميره.