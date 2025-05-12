وفاة ضحية أخرى من ضحايا الاسترقاق الجنسي الياباني

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توفيت "لي أوك صون" إحدى ضحايا الاسترقاق الجنسي العسكري الياباني خلال الحرب العالمية الثانية، يوم أمس الأحد، عن عمر يبلغ 97 عاما.ووفقا لدار المشاركة، وهي دار لرعاية النساء الكوريات الناجيات من الاسترقاق الجنسي في زمن الحرب، توفيت "لي" في دار رعاية طويلة الأمد في مدينة "صونغ نام" بمقاطعة "كيونغ كي"، في الساعة 7:07 من مساء الأحد.وقد نُقلت "لي" إلى تلك الدار في مارس من العام الماضي بعد تدهور حالتها الصحية. وكانت "لي" قد وُلدت في مدينة بوسان في عام 1928، ونُقلت إلى الصين وهي في سن الخامسة عشرة، حيث تعرضت للعنف الجنسي المستمر كـ"امرأة متعة" تابعة للجيش الياباني، على مدار 3 أعوام.وبعد ذلك استمرت في العيش في الصين ولم تعد إلى كوريا الجنوبية إلا في عام 2000.يذكر أنه من بين 240 ضحية من ضحايا الاسترقاق الجنسي في زمن الحرب المسجلات لدى حكومة كوريا الجنوبية، لم يتبقَ على قيد الحياة سوى ست ضحايا فقط.