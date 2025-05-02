بدء الحملات الانتخابية الرسمية للانتخابات الرئاسية

Photo : KBS News

بدأت اليوم الاثنين فترة الحملات الانتخابية الرسمية للانتخابات الرئاسية الكورية المقرر أن يتم إجراؤها يوم 3 يونيو القادم، وذلك بمشاركة سبعة مرشحين.ووفقا للجنة الوطنية للانتخابات، بدأت فترة الحملات الانتخابية، التي تستمر 22 يوما، اليوم الاثنين وتستمر حتى الساعة 12 من صباح يوم الانتخابات. ويمكن للمرشحين خلال هذه الفترة تعليق ملصقات ولافتات انتخابية، وتوزيع منشورات ترويجية، وتوزيع بطاقات تعريفية.كما يمكن للناخبين الاطلاع على أهم عشر سياسات وتعهدات للمرشحين على الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات. وسوف يتم إجراء التصويت في الخارج خلال الفترة من 20 إلى 25 مايو، بينما ستُطبع بطاقات الاقتراع ابتداء من يوم 25 مايو. وسوف يُجرى التصويت المبكر يومي 29 و30 مايو، بينما ستكون فترة التصويت الرئيسية من الساعة 6 صباحا وحتى 8 من مساء يوم 3 يونيو.