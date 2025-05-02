23.8 % انخفاضا في الصادرات الكورية في أول 10 أيام من مايو

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شهدت صادرات كوريا الجنوبية انخفاضا كبيرا في شهرمايو الجاري نتيجة لسياسات التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة، وانخفاض عدد أيام العمل.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغت قيمة إجمالي الصادرات الكورية في أول عشرة أيام من شهر مايو الجاري 12.8 مليار دولار، بانخفاض نسبته 23.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبلغ عدد أيام العمل في أول 10 أيام من مايو 5 أيام، أي أقل بـ1.5 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما أدى إلى انخفاض متوسط الصادرات اليومية بنسبة 1%.وكانت قيمة الصادرات الكورية في أبريل قد سجلت زيادة للشهر الثالث على التوالي.وأشار التقرير إلى أن صادرات كوريا للولايات المتحدة شهدت انخفاضا بنسبة 6.8% في أبريل الماضي، و30.4% في أول 10 أيام من مايو الجاري، بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة.كما سجلت صادرات كوريا للصين وفيتنام والاتحاد الأوربي انخفاضا في أول 10 أيام من مايو، فيما زادت بنسبة 14.2% لتايوان.وقال التقرير إن صادرات أشباه الموصلات زادت بنسبة 14%، بينما انخفضت صادرات السيارات والمنتجات النفطية والسفن.أما قيمة الواردات الكورية فبلغت 14.6 مليار دولار في في أول 10 أيام من مايو، بانخفاض نسبته 15.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما أدى إلى تسجيل 1.7 مليار دولار عجزا تجاريا.