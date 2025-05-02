حوار عسكري بين كوريا الجنوبية وحلف الناتو في سيول

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عقدت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين في سيول الجولة الثالثة من الحوار العسكري مع منظمة حلف شمال الأطلنطي، "ناتو".ويعد هذا الحوار العسكري منتدى دوريا على مستوى كبار الضباط يهدف إلى تعزيز التفاهم حول الأوضاع الأمنية في شبه الجزيرة الكورية وأوربا، وتقوية التعاون العسكري بين كوريا الجنوبية وحلف الناتو.وقد عقدت الجولة الأولى من هذا الحوار العسكري في شهر فبراير من عام 2023 في سيول.ومثّل الجانب الكوري في هذه الدورة اللواء الجوي "كوان يونغ مين" مدير قسم التخطيط الاستراتيجي في هيئة الأركان المشتركة الكورية، فيما مثل حلف الناتو العميد في الجيش التركي "إيراي وينغويدر" نائب مدير الأمن التعاوني في الحلف.وأكد الجانبان أن التحديث والتطوير المستمر للقدرات العسكرية الكورية الشمالية يشكل تهديدا خطيرا للأمن في شبه الجزيرة الكورية والعالم أجمع، معربيْن عن قلقهما إزاء توسيع التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا.كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التبادل العسكري والتعاون بين كوريا الجنوبية وحلف الناتو من خلال مشاركة الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية، وفهم جهود الناتو للأمن التعاوني، وتقييم الإنجازات السابقة، وبحث الاتجاهات المستقبلية.ومن المقرر عقد الجولة الرابعة من الحوار العسكري بين كوريا الجنوبية وحلف الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل في العام القادم.