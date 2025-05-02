الحكومة الكورية تصدر بيانا للجمهور بشأن الانتخابات الرئاسية القادمة

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أصدرت الحكومة الكورية بيانا موجها للجمهور اليوم الاثنين بشأن الانتخابات الرئاسية القادمة، مع بدء الحملات الانتخابية رسميا.وقال وزير العدل "بارك سونغ جيه"، والقائم بأعمال وزير الإدارة العامة والأمن "كو كي دونغ"، في البيان المشترك، إن الوزارتين ستبذلان قصارى الجهد لضمان أن تكون الانتخابات التي سيتم إجراؤها في ظل شغور منصب الرئاسة، أكثر نزاهة وحيادية من أي وقت مضى.وأكدت الحكومة أنها ستتخذ إجراءات صارمة وفقا للقانون والمبادئ ضد أي انتهاكات تضر بنزاهة الانتخابات أو خرق حياد الموظفين العموميين في الانتخابات.وأشارت الحكومة إلى أنها ستركز على مراقبة المخالفات، مثل انتهاك قواعد حظر استطلاعات الرأي، ونشر معلومات كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأعمال العنف المرتبطة بالانتخابات، مؤكدة أنها ستجري تحقيقات صارمة دون تساهل في الجزائم الانتخابية.كما قالت إنها ستحقق بشكل كامل في أي أعمال غير قانونية، بما في ذلك التجمعات العنيفة أو إعاقة أعمال الموظفين الرسميين، والتي تقوم بها مجموعات المصالح مستغلة أجواء الانتخابات.وفي الوقت نفسه، سيتم تعزيز الرقابة على التزام الموظفين العموميين بالحياد السياسي، ومنعهم من التورط في الانتخابات.وسوف يتم إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، الحادية والعشرين، يوم الثالث من يونيو، وتستمر الحملات الانتخابية التي بدأت اليوم، حتى يوم الثاني من يونيو، أي قبل يوم من إجراء الانتخابات.