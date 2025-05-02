القائم بأعمال الرئيس الكوري يؤكد على تعظيم المصلحة الوطنية والمنفعة المتبادلة مع واشنطن

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دعا "لي جُو هو" القائم بأعمال الرئيس الكوري الوزارات المعنية إلى المضي قدما في المحادثات التجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على أساس تعظيم المصلحة الوطنية ومبدأ المنفعة المتبادلة بين البلدين.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال ترؤسه اجتماعا حول استراتيجية الأمن الاقتصادي اليوم الاثنين، حيث تمت مناقشة سبل الاستجابة للتعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة.وأصدر القائم بأعمال الرئيس الكوري تعليمات للمشاركين بمراجعة الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين الولايات المتحدة وبريطانيا، والمحادثات التجارية التي ستجريها الولايات المتحدة مع الدول الأخرى، وذلك ضمن الجهود الرامية للاستعداد الكامل للمحادثات التجارية القادمة بين كوريا والولايات المتحدة.وشدد "لي" على ضرورة التواصل المستمر مع البرلمان وأفراد الشعب بشأن المحادثات التجارية.