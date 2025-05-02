الطاقة النووية تصبح لأول مرة المصدر الرئيسي لتوليد الكهرباء في كوريا الجنوبية

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أصبحت الطاقة النووية لأول مرة على الإطلاق في كوريا الجنوبية المصدر الرئيسي لتوليد الكهرباء، متجاوزة الفحم الذي حافظ على الصدارة لمدة 17 عاما.ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة أمس الأحد، أنتجت كوريا الجنوبية 595.6 تيرا واط من الكهرباء في الساعة خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 1.3% مقارنة بالعام الأسبق.وأشار التقرير إلى أن كمية الكهرباء المولدة من الطاقة النووية بلغت 188.8 تيراواط في الساعة خلال العام الماضي، وهو ما يمثل 31.7% من إجمالي الإنتاج الكهربائي في كوريا، لتحتل بذلك الطاقة النووية المركز الأول من حيث حجم إنتاج الكهرباء.وجاءت كل من طاقة الغاز والفحم في المركز الثاني بـ167.2 تيراواط في الساعة لكل منهما.وقال التقرير إن كمية الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة بلغت 63.2 تيراواط في الساعة، بزيادة نسبتها 11.7% مقارنة بالعام الأسبق، وهو ما يمثل 10.6% من إجمالي الطاقة الكهربائية.