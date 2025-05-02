الشرطة الكورية تعتقل تايوانييْن في عرض جوي للقوات الأمريكية

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ألقت الشرطة الكورية القبض على اثنسن من المواطنين التايوانيين خلال عرض جوي لقوات الولايات المتحدة في كوريا الجنوبية، للاشتباه في التقاطهما صورا غير قانونية لمنشآت ومعدات القوات الأمريكية خلال العرض الجوي الذي أقيم في قاعدة أوسان الجوية في مدينة "بيونغ تيك" بمقاطعة كيونغ كي.ووفقا لشرطة جنوب مقاطعة كيونغ كي أمس الاثنين، تُجري شرطة بيونغ تيك تحقيقات مع الشخصين، وأحدهما في الستينيات والآخر في الأربعينيات من العمر، للاشتباه في انتهاكهما قانون حماية القواعد والمنشآت العسكرية. ويُشتبه في تسللهما إلى عرض "أيام أوسان للقوات الجوية 2025" يوم السبت، على الرغم من حظر قوات الولايات المتحدة في كوريا على الزوار من دول ومناطق محددة، بما في ذلك الصين وتايوان.وتقول الشرطة إنها وصلت إلى مكان الحادث بعد تلقيها بلاغا عن شخصين مشبوهين يلتقطان صورا في العرض رغم رفض دخولهما ثلاث مرات.وفي مارس الماضي، اكتُشف قيام مراهقين صينيين بالتقاط آلاف الصور بالقرب من أربع قواعد جوية كورية جنوبية وأمريكية، بالإضافة إلى المطارات الدولية الرئيسية الثلاثة في كوريا: إنتشون، وكيم بو، وجيجو. وفي الشهر التالي، أُلقي القبض على أب وابنه صينيين وهما يلتقطان صورا غير مصرح بها بالقرب من قاعدة أوسان.