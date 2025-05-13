مؤشر كوسبي يقفز بنسبة 1.17% على خلفية الآمال في التوصل لاتفاق أمريكي صيني

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أغلق مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب القياسي "كوسبي" مرتفعا بأكثر من 1% أمس الاثنين، بعد أن اختتمت الولايات المتحدة والصين جولتهما الأولى من مفاوضات التعريفات الجمركية رفيعة المستوى، مما عزز التفاؤل بشأن إبرام اتفاقية تجارية محتملة.وارتفع مؤشر البورصة الكورية، كوسبي، بمقدار 30.06 نقطة، أي بنسبة 1.17%، ليغلق عند ألفين و607.33 نقطة.وقد ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي بفضل تزايد الآمال في إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين بعد أن أجرى الجانبان محادثات بشأن الرسوم الجمركية في مدينة جينيف السويسرية، حيث وصف المسؤولون المناقشات بأنها بناءة وأشاروا إلى إحراز تقدم، على الرغم من أنه لا يزال من المتوقع صدور بيان مشترك في وقت لاحق.وارتفع سهم سام سونغ للإلكترونيات بنسبة 5.11%، بينما ارتفع سهم منافستها إس كيه هاينكس بنسبة 2.58%، وقفز سعر سهم هيون ديه موتور بنسبة 3.11%، وسهم كيا بنسبة 3.47%.كما ارتفع مؤشر كوسداك للشركات ذات الصلة بقطاع التكنولوجيا، بنسبة 0.40%، ليغلق عند 725.40 نقطة.