مدينة سيول تُطلق أول شوارع خالية من السكوتر في منطقتيْ مابو وصو تشو

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ابتداء من يوم الجمعة القادم، ستُطلق حكومة مدينة سيول والشرطة أول "شوارع خالية من السكوتر" في كوريا، أي الطرق التي يُحظر فيها استخدام أجهزة التنقل الشخصية، في أجزاء من منطقتي مابو وصو تشو.ووفقا لمسؤولي المدينة والشرطة، سيُفرض الحظر على الطريق الأحمر في منطقة هونغ ديه في مابو، وفي منطقة المدارس الثانوية في حي بان بو في صو تشو بين الساعة 12 ظهرا و11 مساء. وتشمل المركبات الخاضعة للقيود كلا من السكوتر الكهربائي، والسكوتر ذاتي التوازن، والدراجات الهوائية التي تعمل بمحرك كهربائي فقط.وقد أظهر استطلاع حديث شمل ألف نسمة من سكان سيول أن حوالي 79% واجهوا إزعاجا بسبب استخدام الآخرين لأجهزة التنقل الشخصية، مع مخاوف الكثيرين من احتمال وقوع حوادث.وسوف تقرر حكومة المدينة ما إذا كانت ستُوسع الحظر ليشمل مناطق أخرى من العاصمة بعد دراسة نتائج البرنامج التجريبي.