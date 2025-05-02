الولايات المتحدة والصين تعلنان عن إلغاء الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما

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اتفقت الولايات المتحدة والصين على تخفيض مؤقت للرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها كل منهما على الأخرى. وأعلن البلدان أمس الاثنين عن إلغاء الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما، عقب اختتام مفاوضاتهما التجارية رفيعة المستوى.وسوف تخفّض واشنطن رسومها الجمركية من 145% حاليا إلى 30% خلال التسعين يوما القادمة، مؤكدة أنها ستحافظ على نفس الرسوم الجمركية المتبادلة العالمية بنسبة 10% التي تفرضها على جميع الدول، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 20% لفشل الصين في فرض قيود صارمة على دخول مكونات الفنتانيل إلى الولايات المتحدة. ومن جانبها، ستخفض بكين رسومها الجمركية الانتقامية من 125% إلى 10% خلال التسعين يوما القادمة.وجاء هذا الاتفاق بعد يومين من المحادثات الماراثونية في جينيف بقيادة وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، والممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير، ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ، ونائب وزير التجارة لي تشنغ كانغ.