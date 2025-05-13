طقس اليوم أكثر حرارة من السنوات السابقة

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من المتوقع أن تكون درجات الحرارة نهار اليوم الثلاثاء في كوريا أعلى من السنوات السابقة، بحيث ترتفع درجات الحرارة في بعض المناطق إلى ما يقارب 30 درجة مئوية.ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الكورية، من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى صباح اليوم الثلاثاء بين 9 و17 درجة، قبل أن ترتفع إلى ما بين 20 و29 درجة.وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة نهارا 25 درجة لفترة طويلة في العديد من المناطق الداخلية من البلاد.ومن المرجح أن تتراوح درجات الحرارة بين 15 و25 درجة في سيول، وبين 13 و26 درجة في كل من ديجون وكوانغ جو، وبين 12 و28 درجة في ديغو، وبين 15 و22 درجة في بوسان.وقد يتسع الفرق في درجات الحرارة بين النهار والليل إلى حوالي 15 درجة مع تأثر البلاد بنظام ضغط جوي مرتفع.