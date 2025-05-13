القوات الجوية الكورية تستأنف تدريبات الذخيرة الحية

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ستستأنف القوات الجوية الكورية الجنوبية تدريباتها بالذخيرة الحية بعد شهرين تقريبا من توقفها إثر حدوث قصف عرضي لقرية مدنية في منطقة بوتشون بمقاطعة كيونغ كي، خلال مناورات بالذخيرة الحية.وأعلنت القوات الجوية الكورية أمس الاثنين أن استئناف التدريبات، التي تجري في الأسبوعين الثاني والثالث من هذا الشهر، يأتي عقب تقييمات السلامة في ميداني مدفعية أحدهما في البحر الأصفر والآخر في جبال مقاطعة كانغ وان.وكان الحادث الذي وقع يوم السادس من مارس، والذي تضمن ثماني قنابل من طراز "إم كي 82"، قد وقع في ميدان مدفعية في بوتشون، وتبين أن طيار طائرة مقاتلة من طراز "كي إف 16" قد أدخل إحداثيات خاطئة.ولم يُتخذ أي قرار حتى الآن بشأن استئناف التدريب في ميدان بوتشون.