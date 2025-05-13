إعادة تمثال بوذا من سلالة غوريو إلى اليابان بعد تهريبه قبل 13 عاما

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وصل إلى جزيرة "تسوشيما" اليابانية صباح أمس الاثنين تمثال بوذا من سلالة غوريو، حيث أعيد إلى اليابان بموجب أمر قضائي بعد تهريبه إلى كوريا الجنوبية قبل 13 عاما.ووفقا لوكالة كيودو ووكالة جيجي برس اليابانيتين للأنباء، أقام معبد كانونجي في تلك الجزيرة احتفالا بوذيا بمناسبة عودة التمثال.وصرح "سيتسوريو تاناكا" مدير المعبد، بأنه على الرغم من أن عودة التمثال استغرقت وقتا طويلا، إلا أنه ينظر بإيجابية في إمكانية تبادله مع معبد "بو سوك سا" في صو سان في كوريا الجنوبية، والذي خاض معه معبد كانونجي نزاعا قانونيا بشأن ملكيته.ومن المقرر أن يُقيم متحف تسوشيما، المقر الجديد للتمثال، معرضا خاصا لمدة شهر. ويُعتقد أن هذا التمثال قد نهبه قراصنة يابانيون قبل قرون، وهو أحد تمثالي بوذا سرقتهما مجموعة من اللصوص من الجزيرة وهرّبتهما إلى كوريا الجنوبية في عام 2012. وأُعيد أحد التمثالين إلى اليابان بعد ثلاثة أعوام.وبعد معركة قانونية طويلة، أيدت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية حكما صادرا عن محكمة أقل لصالح الجانب الياباني في أكتوبر 2023، مستندة إلى مبدأ التقادم الاستحواذي القانوني.