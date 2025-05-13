مسؤول عسكري يشهد بسماعه أربع مكالمات هاتفية بين قائده ويون ليلة الأحكام العرفية

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عُقدت أمس الاثنين الجلسة الثالثة ضمن محاكمة الرئيس السابق "يون صوك يول" بتهمة التمرد الجنائي. وأدلى شخصان بشهادتهما خلال الجلسة التي بدأت في الساعة 10:15 صباحا في محكمة سيول المركزية في جنوب سيول.وادعى "أوه سانغ بيه" نائب قائد قيادة الدفاع عن العاصمة السابق، أنه سمع أربع مكالمات هاتفية بين الرئيس السابق يون وقائده آنذاك "لي جين او"، بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية ليلة 3 ديسمبر.وشهد أوه، الذي جلس مع لي في سيارة في تلك الليلة، أنه خلال الرحلة إلى البرلمان، سمع يون يأمر لي والقوات بدخول البرلمان وإجبار أربعة رجال على سحب الأشخاص من المبنى واحدا تلو الآخر.وفي المقابل، شكك محامو يون في مصداقية شهادة أوه، مشيرين إلى أنه لم يتحدث مباشرة مع يون.وبعد حوالي خمس ساعات من استجواب أوه، أدلى الشاهد الثاني "باك جونغ هوان" رئيس أركان قيادة الحرب الخاصة بالجيش، بشهادته، لكن الجلسة انتهت في الساعة 6:50 مساء قبل انتهاء استجوابه. وسوف تُستكمل شهادة باك في الجلسة القادمة.