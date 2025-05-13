كوريا الجنوبية وماليزيا تعقدان الجولة التاسعة من محادثات اتفاقية التجارة الحرة

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من المقرر أن تعقد كوريا الجنوبية وماليزيا الجولة التاسعة من المحادثات الرسمية بينهما لإبرام اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة، خلال هذا الأسبوع.وأعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية اليوم الثلاثاء أن المفاوضات سوف تستمر من اليوم وحتى بعد غد الخميس في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث يقود الوفد الكوري الجنوبي "كوان هيه جين" مدير إدارة مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة، بينما يرأس الوفد الماليزي "سوماثي بالاكريشنان" مدير إدارة المفاوضات الاستراتيجية في وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة.وقد عقد الجانبان خمس جولات من محادثات اتفاقية التجارة الحرة الرسمية منذ إعلان استئناف المفاوضات في مارس من العام الماضي. وفي الجولة التاسعة، سيعمل الجانبان على تضييق هوة الخلافات بينهما في ثمانية قطاعات، بما في ذلك السلع والخدمات والاستثمار وقواعد المنشأ والتعاون الاقتصادي.