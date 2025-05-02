الاتحاد الأوربي يطلب من جمهورية التشيك تأجيل توقيع عقد محطة الطاقة النووية مع كوريا

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أفادت بعض التقارير بأن مسؤولا رفيع المستوى في الاتحاد الأوربي طلب من جمهورية التشيك تأجيل توقيع عقد مع شركة كوريا للطاقة الكهرومائية والنووية، الكورية الجنوبية، لبناء مفاعلين نوويين في تلك الدولة الأوربية.ووفقا لموقع "يوراكتيف" الإخباري الأوربي، صرّح وزير الصناعة والتجارة التشيكي "لوكاس فلتشيك" لوكالة الأنباء التشيكية "سي تي" أمس الاثنين بأنه تلقى رسالة بهذا الشأن من المفوض الأوربي "ستيفان سيجورني".وأضاف الوزير التشيكي أنه يُعِدّ حاليا ردا على ذلك، لكنه لم يوضح تفاصيل الرسالة، وقال فقط إنها تعكس وجهة نظر وآراء شركة الكهرباء الفرنسية "إي دي إف"، التي كانت من بين مقدمي العروض الخاسرين في صفقة محطة الطاقة النووية.وكانت شركة كوريا للطاقة المائية والنووية قد فازت بالعقد في يوليو من العام الماضي بعد فوزها على شركة "إي دي إف" في المناقصة، إلا أن شركة "إي دي إف" رفعت مؤخرا شكوى ضد مكتب حماية المنافسة التشيكي بعد أن رفض الجهاز التنظيمي استئنافها.وفي الأسبوع الماضي، أصدرت محكمة في جمهورية التشيك أمرا قضائيا يمنع شركة الطاقة في كوريا من توقيع الصفقة مع شركة كوريا للطاقة المائية والنووية.