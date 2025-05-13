اختيار المايسترو تشونغ ميونغ هون كأول مدير آسيوي لدار الأوبرا الإيطالية لا سكالا

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سيتولى المايسترو الكوري الجنوبي "تشونغ ميونغ هون" منصب المدير الموسيقي الجديد لدار الأوبرا الإيطالية الشهيرة "لا سكالا".وأعلنت دار الأوبرا التي توجد في مدينة ميلانو عن تعيين تشونغ على موقعها الإلكتروني أمس الاثنين، مشيرة إلى أنه سيخلف المايسترو "ريكاردو تشايلي" في نهاية العام القادم، وسوف يشغل المنصب حتى فبراير 2030. ويُعد تشونغ أول آسيوي يتولى هذا المنصب في دار الأوبرا الإيطالية.ووفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية اليومية، فقد اقترح "فورتوناتو أورتومبينا" المشرف والمدير الفني لدار الأوبرا، على مجلس الإدارة رسميا تعيين تشونغ، وهو ما لقي موافقة بالإجماع.ومنذ عام 1989، قاد تشونغ تسع أوبرات في 84 عرضا و141 حفلة موسيقية في "لا سكالا"، وهو أكبر عدد يُسجله أي قائد أوبرا لا يشغل منصب المدير الموسيقي.