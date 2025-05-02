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الاقتصادية

الشركات الكورية الخامسة عالميا في استثمارات البحث والتطوير

Write: 2025-05-13 13:17:53Update: 2025-05-13 14:03:31

الشركات الكورية الخامسة عالميا في استثمارات البحث والتطوير

Photo : YONHAP News

تجاوزت  قيمة  الاستثمارات التي  ضختها  أكبر  40  شركة  كورية  في  مجال  البحث  والتطوير،  مستوى  60  تريليون وون،  لتحتل  بذلك  المرتبة  الخامسة على  مستوى  العالم. ورغم  أن  نسبة  زيادة  استثمار الشركات  الكورية  كانت  أعلى  من  نظيرتها  في  الدول  المتقدمة، بما  في  ذلك  مجموعة  السبع، إلا  أن  معظم  تلك  الاستثمارات تركزت  على  أجهزة  تكنولوجيا  المعلومات والاتصالات.
جاء  ذلك  في  تقرير  بعنوان "وضع  أكبر  ألفيْ  شركة  عالمية في  مجال  الاستثمار في  البحث  والتطوير"،  أعده  المعهد  الكوري لتقييم  وتخطيط  العلوم والتكنولوجيا  باستخدام  بيانات صادرة  عن  المفوضية الأوربية،  حيث  أوضح  أن  أكبر  ألفي  شركة  عالمية  استثمرت في  عام  2023  تريليونا  و257  مليارا  و400  مليون  يورو  في  البحث  والتطوير،  لتسجل  رقما  قياسيا، بزيادة  نسبتها  7.7%  مقارنة  مع  العام  الأسبق.
واستثمرت  681  شركة  أمريكية  مبلغ  531  مليارا و860  مليون  يورو،  لتمثل  42.3%  من  الإجمالي، وتلتها  524  شركة  صينية  بمبلغ  215  مليارا و810  ملايين  يورو،  بنسبة  17.2%  من  الإجمالي. 
وأنفقت  الشركات  الألمانية مبلغ  111  مليارا و920  مليون  يورو  لتمثل  نسبة  8.9%،  واليابان 104  مليارات  و790  مليون  يورو،  أي  بنسبة  8.3%.
أما  كوريا  الجنوبية فقد  احتلت  المرتبة الخامسة  عالميا  في  هذا  المجال بعد  أن  استثمرت 42  مليارا  و550  مليون  يورو،  وهو  ما  يعادل  نسبة  3.4%.  كما  سجلت  نموا  بالمقارنة  مع  العام  الأسبق بنسبة  23.7%  لتتجاوز نسبة  نمو  مجموعة الدول  السبع  وهي  الولايات  المتحدة واليابان  والمملكة  المتحدة وكندا  وألمانيا  وفرنسا وإيطاليا،  إلى  جانب  الصين  وتايوان.
وحسب  القطاعات،  بلغت  نسبة  استثمار الشركات  الكورية  في  البحث  والتطوير في  أجهزة  تكنولوجيا المعلومات  والاتصالات  62.7%، وفي  السيارات  وقطع  غيارها  11.8%، وفي  المواد  الصناعية 7.9%.
ومع  ذلك  لم  تصل  نسبة  استثمارها  في  مجالات  الأدوية والتكنولوجيا  الحيوية  إلا  إلى  2.1%،  وفي  برمجيات تكنولوجيا  المعلومات  والاتصالات 1%،  وهو  ما  يقل  كثيرا  من  الدول  الرئيسية  مثل  الولايات  المتحدة واليابان  والصين  والمملكة المتحدة.
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