الشركات الكورية الخامسة عالميا في استثمارات البحث والتطوير

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تجاوزت قيمة الاستثمارات التي ضختها أكبر 40 شركة كورية في مجال البحث والتطوير، مستوى 60 تريليون وون، لتحتل بذلك المرتبة الخامسة على مستوى العالم. ورغم أن نسبة زيادة استثمار الشركات الكورية كانت أعلى من نظيرتها في الدول المتقدمة، بما في ذلك مجموعة السبع، إلا أن معظم تلك الاستثمارات تركزت على أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.جاء ذلك في تقرير بعنوان "وضع أكبر ألفيْ شركة عالمية في مجال الاستثمار في البحث والتطوير"، أعده المعهد الكوري لتقييم وتخطيط العلوم والتكنولوجيا باستخدام بيانات صادرة عن المفوضية الأوربية، حيث أوضح أن أكبر ألفي شركة عالمية استثمرت في عام 2023 تريليونا و257 مليارا و400 مليون يورو في البحث والتطوير، لتسجل رقما قياسيا، بزيادة نسبتها 7.7% مقارنة مع العام الأسبق.واستثمرت 681 شركة أمريكية مبلغ 531 مليارا و860 مليون يورو، لتمثل 42.3% من الإجمالي، وتلتها 524 شركة صينية بمبلغ 215 مليارا و810 ملايين يورو، بنسبة 17.2% من الإجمالي.وأنفقت الشركات الألمانية مبلغ 111 مليارا و920 مليون يورو لتمثل نسبة 8.9%، واليابان 104 مليارات و790 مليون يورو، أي بنسبة 8.3%.أما كوريا الجنوبية فقد احتلت المرتبة الخامسة عالميا في هذا المجال بعد أن استثمرت 42 مليارا و550 مليون يورو، وهو ما يعادل نسبة 3.4%. كما سجلت نموا بالمقارنة مع العام الأسبق بنسبة 23.7% لتتجاوز نسبة نمو مجموعة الدول السبع وهي الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، إلى جانب الصين وتايوان.وحسب القطاعات، بلغت نسبة استثمار الشركات الكورية في البحث والتطوير في أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 62.7%، وفي السيارات وقطع غيارها 11.8%، وفي المواد الصناعية 7.9%.ومع ذلك لم تصل نسبة استثمارها في مجالات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية إلا إلى 2.1%، وفي برمجيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 1%، وهو ما يقل كثيرا من الدول الرئيسية مثل الولايات المتحدة واليابان والصين والمملكة المتحدة.