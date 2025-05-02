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السياسية

الكوريون في كوبا يدلون بأصواتهم لأول مرة في الانتخابات

Write: 2025-05-13 13:19:11Update: 2025-05-13 14:04:39

الكوريون في كوبا يدلون بأصواتهم لأول مرة في الانتخابات

Photo : YONHAP News

سيدلي  الناخبون  الكوريون المقيمون  في  كوبا  لأول  مرة  بأصواتهم  الانتخابية، في  الانتخابات  الرئاسية القادمة،  بعد  أن  تمت  إقامة  العلاقات  الدبلوماسية بين  البلدين  في  شهر  فبراير من  العام  الماضي.
وفي  هذا  الإطار، أنشأت  السفارة  الكورية لدى  كوبا  مكتبا  أمس  لمراقبة الانتخابات  من  أجل  إدارة  عملية  التصويت  هناك  ضمن  الانتخابات الرئاسية  الـ21،  المقرر لها  يوم  3  يونيو  القادم، بينما  ستجري  عملية  التصويت  في  السفارة  الكورية لدى  هافانا  يومي  22  و25  من  شهر  مايو  الجاري.
ومن  المتوقع  بعد  ذلك  أن  يتم  إرسال  بطاقات  الاقتراع من  هناك  إلى  كوريا  عبر  الحقائب  الدبلوماسية، ثم  إلى  لجنة  إدارة  الانتخابات عن  طريق  البريد المسجل  بحضور  المراقبين الموصى  بهم  من  قبل  الأحزاب السياسية  التي  تشكل  مجموعات  تفاوضية في  البرلمان،  ثم  فرز  تلك  الأصوات  مع  الأصوات  المحلية.
وكانت  كوريا  الجنوبية وكوبا  قد  أقامتا علاقات  دبلوماسية  رسميا  يوم  14  فبراير  من  العام  الماضي من  خلال  تبادل  مذكرات  دبلوماسية بين  بعثتي  البلدين لدى  الأمم  المتحدة في  نيويورك،  ثم  اتفقتا  على  إنشاء  بعثات  دائمة  في  عاصمتي  كل  منهما  في  شهر  أبريل  من  نفس  العام.
ويوجد  حاليا  30  مواطنا  كوريا  يقيمون  في  كوبا.
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