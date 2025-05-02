إطلاق تحالف لصناعة طائرات الدرون في كوريا الجنوبية

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سيتم إطلاق منظمة مشتركة في كوريا الجنوبية تضم حوالي 340 جهة، تشمل حكومات محلية وشركات وجامعات، من أجل تعزيز صناعة طائرات الدرون محليا.وأوضحت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية أنها ستعقد الاجتماع العام التأسيسي للإعلان عن إطلاق "تحالف صناعة طائرات الدرون"، في مركز كويكس للمعارض في منطقة "ما غوك"، في غرب العاصمة سيول، وسوف يتكون هذا التحالف من 347 كيانا، بما في ذلك 10 وزارات حكومية، و263 شركة، و23 حكومة محلية، و16 جامعة، ويستهدف إنشاء قاعدة تعاون شاملة من خلال ربط الصناعة والأوساط الأكاديمية ومراكز البحوث والحكومات المركزية والمحلية، من أجل التغلب على الطبيعة صغيرة النطاق لصناعة الطائرات بدون طيار وتسريع تقدمها.وقالت الوزارة إنه على الرغم من أن صناعة طائرات الدرون تتمتع بإمكانات كبيرة للتقدم التكنولوجي وتوسعات السوق، إلا أن معظم الشركات الكورية ذات الصلة صغيرة، وتواجه صعوبات في أن تصبح قادرة على المنافسة بشكل فردي. وبالتالي تخطط الوزارة لتنفيذ 5 مشروعات خاصة لتطوير طائرات الدرون ذات الصلة بكل من الزراعة ومكافحة الحرائق والبناء والخدمات اللوجستية والطيران، وذلك باستخدام التكنولوجيا المحلية.وتشمل خط الوزارة أيضا تطوير التقنيات ذات الصلة لتوطين أجزاء طائرات الدرون، وإنشاء مصنع طائرات درون ذكي ومركز دعم أعمال الصناعة المحلية، إلى جانب تدريب الجيل القادم من القوى العاملة في هذه الصناعة، كما ستخصص الحكومة ميزانية قدرها 10 مليارات وون ضمن الميزانية التكميلية لهذا العام لتطوير طائرات الدرون.وبالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة لنشر طائرات الدرون في مواقع الكوارث مثل الحوادث والحرائق في المستقبل القريب، كما تخطط للاستفادة من هذه الصناعة كمحرك نمو مستقبلي للاقتصاد الكوري على المديين المتوسط والطويل.