معظم الكوريين لا يعرفون عن التزامن بين يوم المعلم ويوم ميلاد الملك سيجونغ

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تبين أن 3 من بين كل 4 مواطنين كوريين لا يعرفون أن يوم 15 مايو يصادف "يوم المعلم" وأيضا يوم ميلاد الملك سيجونغ.جاء ذلك في استطلاع للرأي أجرته وزارة الثقافة والرياضة والسياحة، والمعهد الوطني للغة الكورية، وكشفت عن نتائجه اليوم، وقد شمل 1077 مواطنا كوريا، وأجري بمناسبة أول احتفال بعيد ميلاد الملك سيجونغ بعد أن تم تعيينه كيوم وطني تذكاري في العام الماضي.وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 76% من المشاركين لا يعرفون "متى ولد الملك سيجونغ" أو "ما هي العلاقة بين عيد ميلاد الملك سيجونغ ويوم المعلم".وكانت نسبة المشاركين الذين عرفوا أن يوم الخامس عشر مايو يصادف "عيد ميلاد الملك سيجونغ" أعلى بين أولئك الذين في الستينيات من العمر، بنسبة 32%، في حين كانت نسبة أولئك الذين هم في سن المراهقة الأقل بنسبة 17%.يذكر أنه تم اختيار يوم ميلاد الملك سيجونغ الموافق لالخامس عشر مايو بواسطة مجموعات المعلمين كـ"يوم للمعلم".