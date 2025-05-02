مرشحو الانتخابات الرئاسية يكثفون حملاتهم في ديغو وشمال كيونغ سانغ

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تشهد اليوم مدينةُ ديغو ومقاطعة شمال كيونغ سانغ المعروفتان بأنهما "معقل المحافظين"، معركة ثلاثية بين أقوى ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية القادمة، وهم "لي جيه ميونغ" مرشح الحزب الديمقراطي، و"كيم مون سو" مرشح حزب قوة الشعب، و"لي جون صوك" مرشح حزب الإصلاح الجديد، حيث يقوم هؤلاء المرشحون اليوم بزيارة لتلك المنطقة ضمن حملاتهم الانتخابية.وفي هذا السياق، يقوم مرشح الحزب الديمقراطي بزيارات لكل من كومي وديغو وبوهانغ وأولسان، ضمن حملته الانتخابية، بعد أن كان قد زار نفس المنطقة لمدة يومين بدءا من يوم 9 مايو الجاري، حيث قرر زيارتها مجددا من أجل كسب الأصوات هناك، نظرا لأن تلك المنطقة تعتبر صعبة بالنسبة لحزبه.ومن جانبه، يواصل مرشح حزب قوة الشعب جدول حملاته الانتخابية بزيارات لكل من ديغو وأولسان وبوسان، بعد أن زار ديجون، من أجل تعزيز قاعدة دعمه في تلك المنطقة، واستخدام ذلك كقوة دافعة لتحفيز توحيد الحزب.أما مرشح حزب الإصلاح الجديد فيقوم بحملة في مدينة ديغو، حيث يتناول الغداء مع الطلاب في مطعم الطلاب التابع لجامعة كيونغ بوك، ثم يجري حوارا مع التجار في سوق تقليدية هناك من أجل التأكيد على توجهاته الشبابية والتواصلية، التي تعد من أبرز نقاطه القوية.