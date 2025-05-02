الولايات المتحدة تجمع 16.3 مليار دولار رسوما جمركية في أبريل

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شهدت الولايات المتحدة ارتفاعا حادا في الرسوم الجمركية في شهر أبريل الماضي، وذلك على خلفية سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فرض المزيد من الرسوم الجمركية.وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها جمعت 16.3 مليار دولار من الرسوم الجمركية في أبريل، وهو رقم قياسي شهري.ويمثل ذلك زيادة بنسبة 87%، أي بمقدار 7.6 مليار دولار، مقارنة بالشهر الأسبق. ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، جمعت الولايات المتحدة منذ بداية السنة المالية في أكتوبر 63.3 مليار دولار من الرسوم الجمركية، بزيادة قدرها 15.4 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الأسبق.وأوضحت الصحيفة أن الرسوم الجمركية الجديدة تستغرق عادة حوالي شهر لتظهر كإيرادات في حسابات الحكومة. وأضافت أن زيادة أبريل تعكس على الأرجح الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الصلب والألمنيوم، ورسومها الجمركية على المنتجات القادمة من المكسيك وكندا، والرسوم الجمركية المتبادلة التي طبقتها خلال الشهر.