وزير تكنولوجيا المعلومات يترأس اجتماعا للجنة حوسبة الذكاء الاصطناعي

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ناقشت الحكومة الكورية سبلا محددة لتأمين عشرة آلاف وحدة معالجة رسوميات متقدمة "جي بي يو" لتطوير الذكاء الاصطناعي خلال هذا العام.جاء ذلك في الاجتماع الرابع للجنة الخاصة بالبنية التحتية لحوسبة الذكاء الاصطناعي، الذي عُقد برئاسة وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "يو سانغ إيم"، أمس الثلاثاء، حيث تم طرح خطة لتأمين وحدات المعالجة على جدول الأعمال.وجاء هذا الإجراء استكمالا لمشروع قانون الميزانية التكميلية الذي أقره البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر، والذي خصص 1.46 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي مليار دولار أمريكي، لتأمين وحدات المعالجة.وأوضحت الوزارة أن اللجنة اتفقت على أهمية تسريع جميع الإجراءات، من الشراء إلى البناء واستخدام وحدات المعالجة، من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص.وتخطط الحكومة لعقد مسابقة عامة لاختيار مزود خدمة سحابية قادر على تأمين وحدات المعالجة الرسومية المتقدمة وبنائها وتشغيلها بسرعة، ثم بناء وحدات المعالجة الرسومية في أماكن تركيب مراكز البيانات الحالية.