كوريا الجنوبية تُبرز تراثها في معرض أوساكا كانساي بعروضٍ فنية

Photo : YONHAP News / Ministry of Culture

سيتم عرض التراث الثقافي الكوري الجنوبي في معرض "أوساكا كانساي" في اليابان ضمن فعاليات "أسبوع كوريا" الذي يُقام في الفترة من 13 إلى 17 مايو الجاري.وسوف تُقدم هيئة التراث الثقافي وهيئة التراث الكوريتان برنامج "كوريا على المسرح" في الجناح الكوري، والذي يتضمن عروضا حية ومعرضا فنيا إعلاميا.وسوف تعرض شاشة "إل إي دي" ضخمة، بعرض 27 مترا وارتفاع 10 أمتار، في ذلك الجناح، أصولا ثقافية شهيرة، بما في ذلك لوحة "إيرورو بونغ دو"، ومنسوجات تقليدية مثل "هان سان موزي"، وفن المناظر الطبيعية الكوري التاريخي.وفي الفترة من 14 إلى 17 مايو، سيستضيف المكان أيضا عروضا تُسلط الضوء على التراث الثقافي غير المادي لكوريا، بمشاركة فنانين محترفين في فن البانسوري، ورقصة الرهبان البوذيين "سونغ مو"، وموسيقى "كو مون غو"، والرقصات الشعبية التقليدية مثل رقصة الأسد ورقص طبول السوغو.وصرح مسؤول في هيئة التراث الثقافي بأن المبادرة تهدف إلى تعزيز الأهمية التاريخية والثقافية للتراث الكوري وتعزيز الهوية الوطنية لكوريا الجنوبية على الساحة العالمية.