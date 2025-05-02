إقامة فعالية اليوم الوطني لكوريا في معرض إكسبو أوساكا العالمي 2025

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أُقيمت فعالية للتعريف بثقافة كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء في معرض إكسبو العالمي 2025، الذي انطلق في 13 أبريل في مدينة أوساكا اليابانية، ويستمر ستة أشهر.وأقامت وزارات الصناعة والثقافة والخارجية والزراعة، وهيئة التراث الكوري، فعالية "اليوم الوطني لكوريا"، مُطلقة برنامجا لمدة خمسة أيام يضم 12 فعالية اقتصادية وثقافية للترويج لكوريا الجنوبية في المعرض العالمي، الذي يشهد مشاركة 158 دولة.وشهد الحدث حضور مسؤولين حكوميين من كوريا الجنوبية، بمن فيهم وزير الصناعة ووزير الثقافة، بالإضافة إلى كبار المسؤولين الاقتصاديين، بمن في ذلك رئيس اتحاد الصناعات الكورية. وتضمن الحدث عرضا جسّد قصة "ميماجي" الموسيقي من مملكة بيك جي، الذي نقل ثقافة المملكة إلى اليابان قبل حوالي 1400 عام.يذكر أنه حتى يوم الأحد الماضي زار الجناحَ الكوري في المعرض حوالي 323 ألف شخص، أي ما يعادل حوالي 13.5% من إجمالي زوار معرض إكسبو العالمي.