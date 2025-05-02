محادثات بين وزيري التجارة الكوري والأمريكي في جيجو بشأن التعريفات الجمركية

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سيعقد وزيرا التجارة الكوري والأمريكي محادثات بشأن التعريفات الجمركية على هامش اجتماعات وزراء تجارة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، "آبيك"، المقرر انعقادها يومي الخميس والجمعة في جزيرة جيجو الكورية.ومن المقرر أن يقوم رئيس مكتب التمثيل التجاري الأمريكي "جيمسون غرير" بزيارة لكوريا الجنوبية لحضور اجتماعات "آبيك"، حيث يجري محادثات ثنائية منفصلة على هامش الاجتماعات مع وزراء تجارة الدول الرئيسية، بمن فيهم وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "آن دوك غُن" بعد غد الجمعة، لمناقشة القضايا المتعلقة بالتعريفات الجمركية الأمريكية.وكان الوزيران قد التقيا يوم الرابع والعشرين من أبريل الماضي في واشنطن ضمن محدثات "اثنان زائد اثنين" التجارية بين وزيري التجارة والمالية من كلا البلدين.يذكر أن رئيس مكتب التمثيل التجاري الأمريكي هو منصب بدرجة وزير، ويكون مسؤولا عن شؤون التجارة الدولية، بحيث يمكن اعتباره وزيرا للتجارة الخارجية.