رجال الإطفاء يسيطرون على الحريق الرئيسي في مستودع بمدينة إيتشون

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سيطر رجال الإطفاء على الحريق الرئيسي في مستودع في مدينة إيتشون بمقاطعة كيونغ كي، بعد حوالي خمس ساعات ونصف من اندلاعه.ووفقا لسلطات الإطفاء، قام جميع الأشخاص البالغ عددهم 178 شخصا بإخلاء المستودع بمفردهم، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات حتى الآن، بعد اندلاع النيران في حوالي الساعة 10:30 من صباح أمس الثلاثاء. وصرح أحد العمال الذين كانوا داخل المستودع لقناة كي بي إس بأنه على الرغم من انطلاق الإنذار، لم يكن هناك بث يُنبه الأشخاص بالداخل بالإخلاء أو تشغيل رشاشات المياه.وتبلغ المساحة الإجمالية للمبنى المكون من ثلاثة طوابق، مع طابق تحت الأرض، حوالي 80 ألف متر مربع، وكان هناك حوالي ثمانية أطنان من بطاريات "ليثيوم أيون" مخزنة في الطابق الثالث وقت اندلاع الحريق.وتشتبه السلطات في أن الحريق اندلع على الأرجح في الطابق الثالث. وصدر تنبيه من المستوى الثاني للاستجابة للحريق في الساعة 10:44 صباحا، وخُفِّض إلى المستوى الأول حوالي الساعة 1:20 ظهرا، قبل أن يُرفع في حوالي الساعة 4:05 مساء.