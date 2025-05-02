الزعيم الكوري الشمالي يتفقد تدريبات تكتيكية مشتركة

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أشرف الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" على تدريبات تكتيكية مشتركة.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأربعاء إن "كيم" تفقد أمس تدريبات تكتيكية شاملة وعروضا نارية تجريبية لوحدات الدبابات، ونشرت الوكالة صورا ذات صلة بتلك التدريبات.ونقل التقرير عن "كيم" قوله إن القوات الكورية الشمالية تقاتل حاليا على عدة جبهات، أهمها الجبهة الطبقية المناهضة للإمبريالية، مؤكدا أن الاستعداد الكامل للحرب هو المهمة الأكثر إلحاحا.ويقول المراقبون إن حديث "كيم" عن "الجبهة الطبقية المناهضة للإمبريالية"، يأتي كمبرر لنشر قوات كورية شمالية لدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا.وأظهرت الصور التي كشفت عنها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، مشاهد من التدريبات التقليدية، بما في ذلك اجتياز الدبابات لعوائق، وتوغل جنود على متن قوارب مطاطية.كما لفتت الأنظار مشاهد لطائرات مسيرة عسكرية يستخدمها الجيش الكوري الشمالي.