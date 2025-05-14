توقعات بسماء غائمة على مستوى كوريا مع ارتفاع درجات الحرارة نهار اليوم الأربعاء

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من المتوقع أن تكون السماء غائمة أحيانا على مستوى كوريا الجنوبية وأن ترتفع درجات الحرارة نهارا في المناطق الداخلية فوق 25 درجة مئوية، خلال اليوم الأربعاء.ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الكورية، من المتوقع أن تشهد المناطق الواقعة على طول الساحل الجنوبي ضبابا كثيفا صباح اليوم الأربعاء. ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى صباح اليوم بين 9 و18 درجة مئوية، قبل أن ترتفع العظمى نهارا إلى ما بين 20 و28 درجةمئوية.ومن المرجح أن يبلغ فارق درجات الحرارة اليومي حوالي 15 درجة مئوية.ومن المتوقع أيضا هبوب رياح قوية على طول الساحل الغربي للمنطقة الوسطى وفي الأجزاء الشرقية من مقاطعة كانغ وان، حيث تتجاوز سرعة الرياح 90 كيلومترا في الساعة في المناطق الجبلية الشمالية.