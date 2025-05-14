الأمم المتحدة تعرب عن القلق إزاء تصاعد خطاب الكراهية العنصري في كوريا الجنوبية

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أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تصاعد خطاب الكراهية بدوافع عنصرية في كوريا الجنوبية ضد المهاجرين واللاجئين والقادمين من الصين.ووفقا لتقرير أصدرته لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري أمس الثلاثاء، أعربت اللجنة عن قلقها، مشيرة إلى حادثة خطاب كراهية ضد الجالية المسلمة في ديغو احتجاجا على بناء مسجد. وأوصت اللجنة بمراجعة القانون الجنائي للبلاد لتشديد العقوبة على الجرائم بدافع التمييز العنصري، وسن قانون لتجريم خطاب الكراهية العنصري وجرائم الكراهية.كما نصحت اللجنةُ الحكومةَ الكورية بإدانة خطاب الكراهية الصادر عن السياسيين وغيرهم من الشخصيات العامة والتحقيق فيه ومعاقبة مرتكبيه، وبذل جهود لتحسين بيئة عمل العمال المهاجرين المعرضين لخطر التمييز وغيره من المخاطر.وأعربت اللجنة أيضا عن قلقها إزاء أشكال التمييز الاجتماعي المختلفة التي يواجهها المنشقون الكوريون الشماليون في كوريا الجنوبية، وحثت سيول على إضفاء الشرعية على حظر الإعادة القسرية لهم، واتخاذ خطوات للقضاء على الوصمة والتمييز ضد المنشقين.