استمرار الصراع في الحملات الانتخابية على الأصوات في معاقل المحافظين

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سينظم أبرز المرشحين في انتخابات 3 يونيو الرئاسية في كوريا، حملاتٍ انتخابية اليوم الأربعاء في بوسان ومنطقة جنوب كيونغ سانغ، التي تعد المعقل التقليدي للمحافظين في البلاد.وفي هذا السياق، سيبدأ "لي جيه ميونغ" مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة، حملته الانتخابية في بوسان بعد زيارة مقبرة الأمم المتحدة التذكارية في تلك المدينة، ثم يتجول في المدن المجاورة، مثل "تشانغ وان" و"تونغ يونغ" و"كو جيه"، في جنوب كيونغ سانغ، لحشد تأييد الناخبين.ومن جانبه، سيزور "كيم مون سو" مرشح حزب قوة الشعب، سوقا تقليدية في "جين جو"، ثم يتوجه إلى "سا تشون" لزيارة مقر هيئة الفضاء والطيران الكورية، وبعد ذلك سيزور مجمعا صناعيا وطنيا في "تشانغ وان"، وسوف يُجري حملة انتخابية في "ميريانغ"، قبل زيارة معبد "تونغ دو" في "يانغ سان".أما "لي جون صوك" المرشح الرئاسي عن حزب الإصلاح الجديد، فسوف يتواصل مع الناخبين في مدينة بوسان، حيث يزور منظمة كونفوشية صباحا، ويتناول الغداء مع طلاب جامعة بوسان الوطنية، قبل أن يلتقي بالقادة الدينيين في معبد "بوم يو". ويسعى كيم بعد ذلك لكسب تأييد الناخبين في سوق "جاغالتشي" ومنطقة "صو ميون".