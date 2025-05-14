واشنطن تصنف كوريا الشمالية كدولة غير متعاونة في جهود مكافحة الإرهاب

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أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية كوريا الشمالية مجددا على قائمتها للدول التي لا تتعاون بشكل كامل مع جهود مكافحة الإرهاب.وأعلنت الوزارة أمس الثلاثاء أن كوريا الشمالية وكوبا وإيران وسوريا وفنزويلا قد صُنفت على أنها "دول غير متعاونة بشكل كامل" في جهود مكافحة الإرهاب الأمريكية. يذكر أن كوريا الشمالية، المدرجة على القائمة منذ عام 1997، مدرجة أيضا على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب منذ عام 2017.وقد أزالت إدارة بايدن كوبا من القائمة في العام الماضي، لكنها أعادت إدراجها لرفضها تسليم اثني عشر هاربا إلى الولايات المتحدة.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان في هذا الشأن إن هناك أحد عشر هاربا مطلوبا محتجزون حاليا في كوبا، ويواجه بعضهم تهما تتعلق بالإرهاب.وقد أوضحت الحكومة الكوبية أنها غير مستعدة لمناقشة عودتهم للمثول أمام القضاء في الولايات المتحدة. ويحظر هذا التصنيف بيع أو ترخيص المواد والخدمات الدفاعية للدول المدرجة في تلك القائمة.