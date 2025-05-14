إضافة 194 ألف وظيفة في كوريا خلال شهر أبريل

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أضافت كوريا الجنوبية ما يقرب من 200 ألف وظيفة في شهر أبريل الماضي.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء أن عدد العاملين بلغ 28.88 مليون شخص في الشهر الماضي، بزيادة قدرها 194 ألفا مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.وتجاوز نمو عدد الوظائف مستوى 100 ألف وظيفة للشهر الرابع على التوالي في أبريل، إلا أن الوظائف في قطاع البناء انخفضت للشهر الثاني عشر على التوالي، حيث انخفض عدد الوظائف المُعلنة في هذا القطاع بمقدار 150 ألف وظيفة في أبريل. كما استمر قطاع التصنيع في فقدان الوظائف، مسجلا انخفاضا بمقدار 124 ألف وظيفة مقارنة بالعام السابق، وهو أكبر انخفاض له منذ فبراير 2019.وبلغ معدل التوظيف للفئة العمرية من 15 إلى 64 عاما 69.9% في الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 0.3% مقارنة بالعام السابق، بينما انخفض معدل التوظيف للفئة العمرية من 15 إلى 29 عاما بنسبة 0.9% ليصل إلى 45.3%.وانخفض معدل البطالة بحوالي عُشر نقطة مئوية على أساس سنوي، ليصل إلى 2.9%.