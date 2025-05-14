الناتو يدعو قادة الدول الشريكة الأربع إلى قمة يونيو

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أفادت بعض التقارير بأن حلف شمال الأطلنطي، ناتو، قرر دعوة شركائه الأربعة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، المعروفة مجتمعة بدول "آي بي 4"، إلى قمته في هولندا الشهر القادم.وقال تقرير بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كي" اليوم الأربعاء، إن الناتو يعتزم دعوة قادة كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا ونيوزيلندا إلى القمة المقرر عقدها يومي 24 و25 يونيو في لاهاي.وأشار التقرير إلى أنه بالنظر لأن قمة الناتو ستُعقد بعد الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية المقرر لها يوم 3 يونيو، فقد يلتقي رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا بالرئيس الكوري الجنوبي المنتخب حديثا خلال تلك القمة.ومن المتوقع أيضا أن يحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلك القمة، مما يزيد من احتمال عقد اجتماع بين قادة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.ومن ناحية أخرى، من المقرر أن يعقد قادة دول مجموعة السبع قمة في كندا في الفترة من 15 إلى 17 يونيو، قبل أسبوع من قمة الناتو،وإذا تمت دعوة كوريا الجنوبية إلى قمة مجموعة السبع، فقد تتاح لرئيس كوريا الجديد الفرصة للتواصل مع القادة الأجانب في تلك التجمعات الدولية التي سيفصل بينها أسبوع واحد فقط.