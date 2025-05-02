معهد التنمية الكوري يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 0.8%

Photo : KBS News

توقع تقرير صادر عن معهد التنمية الكوري أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري إلى 0.8% هذا العام، وذلك بعد أن كان قد توقع في شهر فبراير الماضي 1.6%.وأرجع التقرير السبب في تخفيض توقعاته للنمو بهذه الدرجة الكبيرة إلى سياسات التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة.وقال التقرير إن حالة عدم اليقين المتعلقة بالتجارة شهدت ارتفاعا إلى مستوى غير عادي سبب قيام الولايات المتحدة برفع التعريفات الجمركية على مجموعة واسعة من السلع.وتوقع التقرير أن يسجل إجمالي حجم الصادرات الكورية زيادة بنسبة 0.3% هذا العام، بعد أن كان قد سجل زيادة بنسبة 7% في العام الماضي. وأضاف أن نمو الاستهلاك المحلي يتباطأ، وسط الركود الذي تعاني منه قطاع الإنشاءات.الجدير بالذكر أن توقعات معاهد الأبحاث الاقتصادية المحلية والأجنبية للنمو الاقتصادي الكوري مستمرة في التراجع.