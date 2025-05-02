تقرير أمريكي يقول إن كوريا الشمالية تمتلك 10 صواريخ باليستية عابرة للقارات

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قالت وكالة المخابرات العسكرية الأمريكية إن كوريا الشمالية تمتلك حاليا 10 صواريخ باليستية عابرة للقارات، وأنها قد تزيد من عدد هذه الصواريخ ليصل إلى 50 صاروخا في غضون السنوات العشر القادمة.وأشار تقرير صادر عن وكالة المخابرات الدفاعية الأمريكية أمس الثلاثاء إلى أن كوريا الشمالية قد أجرت بنجاح اختبارا على صواريخ باليستية طويلة المدى قادرة على الوصول إلى الأراضي الأمريكية.وفي هذا السياق، قال قائد القيادة الشمالية للقوات الأمركية "غريغوري غيلوت" في تقرير قدمه لّلجنة العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي أمس، إن كوريا الشمالية تواصل السعي لتطوير برامج الأسلحة الاستراتيجية، في تحد لأنظمة منع الانتشار النووي الدولية.وأعرب "غيلوت" عن قلقه بشأن الصاروخ الباليستي الكوري الشمالي الجديد العابر للقارات، من طراز "هوا صونغ 19".ويعتقد أن هذا الصاروخ، الذي أجرت كوريا الشمالية أول تجربة لإطلاقه يوم الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر من العام الماضي، يتمتع بقوة دفع متطورة بالمقارنة مع الصاروخ السابق من طراز "هوا صونغ 18".