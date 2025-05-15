لي جيه ميونغ يواصل حملته الانتخابية في المقاطعات الجنوبية

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يواصل المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي "لي جيه ميونغ" حملته الانتخابية في مقاطعات "كيونغ سانغ" و"جولا" اليوم الخميس.وسيبدأ "لي" حملته الانتخابية في سوق "هوا غيه" في "ها دونغ" بمقاطعة جنوب "كيونغ سانغ"، حيث يلتقي بالشباب هناك لمناقشة كيفية التغلب على التنافس بين مقاطعتي "كيونغ سانغ" و"جولا"، ثم يزور بعد ذلك مقاطعة جنوب "جولا"، حيث يذهب إلى "كوانغ يانغ"و"يو سو" و"سون تشون" و"موك بو"، وهي مدن مرتبطة بالأدميرال "اي سون سين" الذي كان بطلا قوميا في عهد مملكة "جوسون" لانتصاراته ضد البحرية اليابانية في تسعينيات القرن الخامس عشر.وقال النائب "جو صونغ نيه" المتحدث باسم اللجنة الانتخابية للحزب، إن جدول الحملة الانتخابية اليوم الخميس يعكس عزم المرشح على التغلب على الأزمات الوطنية ومواصلة الروح الوطنية للأدميرال "اي" وتعزيز التنمية والتكامل في المناطق الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية من البلاد.ويخطط "لي" للإعلان عن تعهداته بشأن التعليم اليوم الخميس، وهو يوم المعلم.