الممثل التجاري الأمريكي يزور كوريا لحضور اجتماعات آبيك

Photo : YONHAP News

وصل الممثل التجاري الأمريكي "جيميسون غرير" إلى كوريا الجنوبية أمس الأربعاء لحضور اجتماعات وزراء التجارة في دول منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، آبيك.ووصل "غرير" إلى مطار "إنتشون" الدولي في حوالي الساعة 6:20 مساء على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية، وخرج من بوابة منفصلة، متجنبا أي لقاءات مع الصحفيين.ومن المقرر أن يحضر "غرير" اجتماعات الوزراء المسؤولين عن التجارة في منتدى آبيك، المقرر انعقادها اليوم وغدا الجمعة في جزيرة "جيجو".وتفيد التقارير بأن الممثل التجاري الأمريكي سيجري محادثات ثنائية منفصلة مع الدول الكبرى، بما في ذلك كوريا الجنوبية، على هامش الاجتماع.ومن المتوقع أن يلتقي "غرير" بوزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري "آن دوك غُن" غدا لإجراء محادثات تشمل تقييما للمفاوضات الثنائية الجارية بشأن الرسوم الجمركية وغيرها من القضايا.وقد التقى الوزيران الكوري والأمريكي سابقا يوم 24 أبريل في واشنطن، في محادثات "اثنان زائد اثنين" التي شارك فيها وزراء التجارة والمالية من البلدين.